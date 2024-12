"Procuramos fazer uma assistência muito rápida", diz secretário do turismo de Gramado sobre a queda de avião 

Avião caiu na esquina da Avenida das Hortênsias com a rua Ema Ferreira Bastos, em Gramado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci, declarou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que a rede hoteleira da cidade está oferecendo suporte àqueles que foram impactados de alguma forma pela queda do avião na avenida das Hortênsias, ocorrido na manhã deste domingo (22).

Apesar da lotação característica dessa época do ano, foi possível realocar as pessoas que tiveram suas acomodações danificadas. A aeronave que partiu de Canela, na Serra Gaúcha, em direção a Jundiaí, em São Paulo, bateu contra um prédio e outras construções. Os destroços ainda atingiram uma pousada.

— Todas as vítimas do acidente ou aquelas que precisaram e já saíram do hospital, e aquelas que precisaram ser realocadas, já foram realocadas. Procuramos fazer uma assistência muito rápida — declarou Bertolucci.

Questionado sobre como estava a cidade após o ocorrido, o secretário pontuou que a parte central, conhecida pelo turismo, é afastada do local em que ocorreu a queda e segue funcionando normalmente.

— Há pouco passamos por um momento extremamente delicado no Rio Grande do Sul, mas estamos num processo de recuperação. Vínhamos falando que talvez o turismo fosse o principal propulsor dessa retomada econômica, depois do que vivemos, das calamidades, da enchente. Agora, mais uma situação extremamente grave.

Ele destacou, entretanto, que "existem muitas pessoas que estão em Gramado justamente para viver seus bons momentos com a família, para poder celebrar a união".

— Toda parte central, toda parte turística segue funcionando — relatou.

A programação do Natal Luz de Gramado foi cancelada neste domingo em solidariedade às vítimas do acidente. De acordo com Bertolucci, a prefeitura e a Gramadotur, organizadora do evento, irão avaliar ainda a continuidade das apresentações nos próximos dias.

— Estamos discutindo um dia de cada vez. A direção do evento, a presidência da Gramadotur e o prefeito vão avaliar como vai ser a programação de amanhã. Hoje, até um caso bastante raro, optamos por cancelar o evento por entender que seria de bom tom, porque estamos enlutados.

O secretário pontuou que o nevoeiro estava forte na região pela manhã e afirmou que o ocorrido foi algo sem precedentes na história do município.

— É um impacto, é um momento indescritível, muito triste, algo sem precedentes na nossa história em Gramado. Um impacto muito grande para todo o Estado do Rio Grande do Sul. A tragédia foi algo sem precedentes na nossa história da cidade.

Como teria ocorrido o acidente

A aeronave, um modelo Piper Cheyenn, decolou do aeroclube de Canela com 10 pessoas a bordo. O ponto exato do acidente fica na esquina da Avenida das Hortênsias com a rua Ema Ferreira Bastos, em Gramado.