“O menino não acordou a tempo e eu decidi esperar a chuva passar”, conta gerente de loja atingida por avião em Gramado 

A ação de Deus em meio à tragédia . Foi assim que Mara Metz descreveu os minutos que antecederam sua chegada à Boutique dos Móveis, destruída pela queda de um avião, neste domingo (22), em Gramado. A gerente do estabelecimento, localizado na Avenida das Hortênsias, contou, emocionada, aos comunicadores da Rádio Gaúcha Kelly Matos e Ramon Nunes, que por minutos não se tornou uma das vítimas do acidente , que deixou 10 mortos e 17 feridos.

Segundo Mara, a loja estava fechada no momento do acidente. Contudo, o estabelecimento deveria abrir às 9h. A chegada tardia dela e o atraso do colega de trabalho foi o que permitiu que a dupla saísse ilesa do segundo maior acidente aéreo do país neste ano.