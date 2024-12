"Nevoeiro engrossou após decolagem", diz presidente de aeroclube sobre queda de avião em Gramado

Os motivos que levaram à queda do avião de pequeno porte em Gramado , na Serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22), estão sendo investigados. Uma das questões de análise é como e stava o tempo na região no momento em que a aeronave decolou, saindo de Canela em direção a Jundiaí (SP).

De acordo com Marcelo Sulzbach, presidente do aeroclube de Canela, de onde o veículo partiu, as condições meteorológicas pioraram consideravelmente no início do voo.