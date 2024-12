Corpos de vítimas e destroços começam a ser retirados do local onde avião caiu em Gramado

Os corpos das vítimas da queda de avião em Gramado, neste domingo (22), começaram a ser retirados do local do acidente. Os destroços da aeronave também começam a ser retirados da região, com a ajuda de uma retroescavadeira.

O avião teria batido contra um prédio na Avenida das Hortênsias por volta das 9h15 e, na sequência, acertado uma casa e uma loja de móveis. Os destroços atingiram, também, uma pousada.

Segundo a reportagem, que está no local, os destroços da aeronave estão espalhados por em torno de 300 metros ao redor de onde aconteceu o acidente. Por volta das 17h, quem trabalha no resgate conseguiu acessar a fuselagem da aeronave, onde estavam os corpos das vítimas.

— Vamos continuar o trabalho ininterruptamente, até que seja decretado, pelo Instituto Geral de Perícias, que não haja mais nenhum estrutura a ser removida. A ideia é que o trabalho seja mais técnico e minucioso possível — afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros regional da serra gaúcha, coronel Maurício Ferro.

De acordo com Ferro, os corpos vão passar por análise de DNA, para ter certeza que todas as pessoas que embarcaram, estavam na aeronave, e para descartar qualquer possibilidade de alguém não ter sido encontrado. Ele também descartou o risco de explosão no local.

Quem são as vítimas

O empresário Luiz Cláudio Galeazzi foi uma das vítimas da queda. Ele que estaria pilotando a aeronave. Além dele, outros nove familiares também morreram no acidente. As vítimas são a esposa de Galeazzi e três filhas do casal, a mãe da esposa, uma cunhada e o marido e seus dois filhos.

A Galeazzi & Associados lançou, ainda na tarde de domingo, comunicado de falecimento, onde disse que "Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados".

Veja a lista de vítimas:

Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi - piloto

Tatiana Natucci Niro - esposa de Galeazzi

Maria Eduarda Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Elena Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Antonia Niro Galeazzi -filha de Galeazzi e Tatiana

Lilian Natucci - sogra de Galeazzi

Veridiana Natucci Niro - irmã da esposa de Galeazzi

Bruno Cardoso Munhoz Guimaraes Araújo - marido de Veridiana

Giulia: filha Veridiana e Bruno

Matteo: filho Veridiana e Bruno

Como teria ocorrido o acidente

A aeronave, um modelo Piper Cheyenn, decolou com dez pessoas a bordo, conforme a Defesa Civil. Ele teria batido contra um prédio e, na sequência, acertado uma casa e uma loja de móveis. Os destroços teriam, ainda, atingido uma pousada. O ponto exato do acidente fica na esquina da Avenida das Hortênsias com a rua Ema Ferreira Bastos, em Gramado.