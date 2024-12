Infográfico mostra como foi acidente aéreo que matou 10 pessoas em Gramado 

A aeronave envolvida em acidente com 10 mortos em Gramado percorreu dois quilômetros antes de cair na Avenida das Hortênsias, neste domingo (22).

O avião, de prefixo PR-NDN, saiu do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí (SP) às 9h15min. Três minutos depois, colidiu em uma chaminé de um prédio em construção, uma casa e uma loja de móveis. Os destroços atingiram, ainda, uma pousada.

O piloto da aeronave era Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi , também proprietário do avião. A bordo estavam ainda nove familiares dele. Todos morreram no acidente.

Aeronáutica inicia investigação

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por investigar ocorrências aeronáuticas, acionou investigadores do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), de Canoas, para apurar o caso.

Em nota, o Cenipa informou que, em breve, a ocorrência estará disponível para consulta no Painel Sipaer, por meio do site do centro.