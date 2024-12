Órgão da aeronáutica inicia investigação de acidente aéreo em Gramado

Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil estão no local.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ( Cenipa ), responsável por investigar ocorrências aeronáuticas, acionou investigadores do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), de Canoas , para atender a queda de um avião em Gramado , na Serra, na manhã deste domingo (22).

No trabalho do Seripa V, que é chamado de Ação Inicial , são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado, para a coleta e confirmação de dados , preservação dos elementos, verificação inicial de danos causados à aeronave (ou por ela) e levantamento de informações necessárias à investigação.

Em nota, o Cenipa informou que, em breve, a ocorrência estará disponível para consulta no Painel Sipaer, por meio do site do centro.