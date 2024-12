“Deu um estouro muito alto e, quando olhei pelo retrovisor, vi uma bola de fogo”, conta testemunha de queda de avião em Gramado  

Neblina densa, trânsito lento, um estrondo súbito e uma grande explosão . Esse é o relato do eletricista Marcelo Vieira Sarmento, de 47 anos, uma das testemunhas do acidente envolvendo um avião na RS-235 , na conhecida Avenida das Hortênsias, em Gramado. Ao menos dez pessoas morreram e 14 ficaram feridas na manhã deste domingo (22).

Segundo Sarmento, era por volta das 9h30min quando ele passava pela rodovia, mais precisamente próximo ao posto de combustível, nas imediações onde o acidente aconteceu, em direção a Canela. Ele conta que, de repente, ouviu um estrondo muito alto , que a princípio acreditou se tratar vir do posto. Era o Piper Cheyenne colidindo com a loja de móveis.

— Deu um estouro muito alto e, quando olhei pelo retrovisor, vi uma bola de fogo se levantando e logo descendo . Na hora pensei no posto, que talvez seria um vazamento de gás. Só depois descobri que foi um acidente envolvendo um avião — conta.

Sarmento não sofreu ferimentos , contudo ficou em choque com a cena presenciada. Conforme ele, que mora em Gramado há quatro anos, o trajeto em questão é feito regularmente, e testemunhar o acidente era algo inimaginável.

Conforme a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela por volta das 9h15min, com destino a Jundiaí (SP). O avião era um Piper Cheyenne, com motor à hélice, e teria ao menos nove pessoas a bordo, conforme a Defesa Civil. Segundo informações preliminares, o avião atingiu primeiro uma casa, depois uma loja e uma pousada. Os destroços ficaram espalhados pelo local.