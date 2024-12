As autoridades, contudo, prosseguiram a investigação. Nos dias que se seguiram, uma surpresa perturbadora. Os policiais apreenderam os computadores desse homem. Neles, havia cerca de 4 mil fotos e vídeos de uma mulher inconsciente sendo estuprada por ele e por dezenas de outros homens , em uma casa. A vítima era dopada com remédios.

A vítima chama-se Gisèle Pelicot . A despeito da dor, num gesto extremamente corajoso, decidiu abrir mão do anonimato no processo – proteção assegurada a quem sofre este tipo de violência – para que sua história pudesse dar força a outras mulheres violentadas.

Em uma frase que entra para a história, ela encorajou vítimas a não se sentirem constrangidas e decretou: a vergonha precisa mudar de lado. “Eu queria que todas as mulheres vítimas de estupro afirmassem: se a senhora Pelicot fez isso, nós podemos fazer.”

Além do marido de Gisèle, outros 50 homens foram condenados no episódio . Eram pais, maridos e avôs dedicados, segundo suas famílias. Entre eles, um jornalista, um bombeiro e um técnico esportivo aposentado. Todos filmados abusando de uma mulher inconsciente.

O caso de Gisèle se apresenta como um marco mundial para a luta contra abusos e violações sexuais contra as mulheres. É necessária uma reflexão urgente pela sociedade quanto à banalização do estupro já que, como observou a própria vítima, nenhum dos homens considerou errado ter relações sexuais com alguém desacordado, ninguém procurou a polícia para denunciar a barbárie.