A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, nesta segunda-feira (31), o estudante Álvaro Körbes Hauschild, de 32 anos, condenado no fim de 2024 pelo crime de racismo cometido pelas redes sociais. Ele havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS) a uma pena de dois anos de prisão e nove meses em regime aberto.