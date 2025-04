Menina dos olhos 

Toda vez que me deparo com a oportunidade de conversar com algum representante do poder público do Rio Grande do Sul, tento extrair dele o máximo de respostas possíveis sobre o que está sendo feito para que daqui a alguns anos nosso Estado esteja entre os melhores. Para acrescentar um elemento afetivo, argumento: “é que gostaria que meu filho crescesse e continuasse vivendo aqui”. A despeito do apelo materno, a reflexão sobre o futuro gaúcho é muito mais profunda e carece de atenção.