Três pessoas ficaram feridas em um acidente na RS-135 em Coxilha , no norte do Estado , na tarde deste domingo (27).

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma camionete do tipo Ford Ranger capotou no km 22 da rodovia, deixando um casal e uma criança de 10 anos feridos.