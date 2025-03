"O cinema brasileiro vale a pena": Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello celebram vitória de "Ainda Estou Aqui" 

Após a conquista inédita da estatueta dourada do Oscar para o Brasil , o diretor de Ainda Estou Aqui, Walter Salles , e os protagonistas do longa, Fernanda Torres (Eunice Paiva) e Selton Mello (Rubens Paiva), participaram de uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (3), em Los Angeles.

Salles contou os bastidores sobre o discurso no Oscar, após o anúncio de que o longa brasileiro havia ganhado a categoria de melhor filme internacional .

No palco, ele não encontrou as notas que escreveu. Ainda assim, colocou os óculos — mesmo sem ter o que ler — e improvisou o discurso. Ele afirmou que pretendia finalizar a fala com "Ditadura nunca mais", em português mesmo, o que não ocorreu.