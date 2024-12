Avião cai em Gramado: o que se sabe sobre o assunto

Um avião caiu na manhã deste domingo (22), em Gramado, na serra gaúcha e matou 10 pessoas da família Galeazzi. O acidente aconteceu na região da Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central.

Conforme a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela às 9h15min e tinha como destino Jundiaí (SP). Três minutos depois, colidiu em uma chaminé de um prédio em construção, uma casa e uma loja de móveis. Os destroços atingiram, ainda, uma pousada.

Dez pessoas da família Galeazzi estavam a bordo do avião, um Piper Cheyenne, com motor à hélice. Todas morreram.

O empresário Luiz Cláudio Galeazzi, proprietário da aeronave, pilotava o avião no momento do acidente.

Veja a lista de mortos

Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi - piloto

Tatiana Natucci Niro - esposa de Galeazzi

Maria Eduarda Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Elena Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Antonia Niro Galeazzi -filha de Galeazzi e Tatiana

Lilian Natucci - sogra de Galeazzi

Veridiana Natucci Niro - irmã da esposa de Galeazzi

Bruno Cardoso Munhoz Guimaraes Araújo - marido de Veridiana

Giulia: filha Veridiana e Bruno

Matteo: filho Veridiana e Bruno

O acidente

A aeronave teria batido contra um prédio e, na sequência, acertado uma casa e uma loja de móveis. Os destroços teriam atingido uma pousada. O ponto do acidente fica na esquina da Avenida das Hortênsias com a rua Ema Ferreira Bastos, no bairro Avenida Central. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil estão no local.

Em coletiva de imprensa, no início da tarde deste domingo, o governador Eduardo Leite, que está em Gramado, confirmou que 17 pessoas que estavam em estabelecimentos atingidos pelo avião ficaram feridas. Dessas, 12 permanecem em atendimento em hospitais da região. Além disso, duas mulheres em estado grave, com queimaduras mais severas, foram encaminhados aos hospitais Cristo Redentor e de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. Conforme Leite, elas teriam em torno de 50 anos. Uma delas seria a proprietária do estabelecimento e a outra, camareira.

Ao chegar na cidade da serra gaúcha pela manhã, o governador Eduardo Leite afirmou que "não deve haver sobreviventes dos tripulantes e passageiros".

— Infelizmente, o cenário que a gente observa é de que não deve haver sobreviventes dos tripulantes e dos passageiros deste avião — disse o governador a jornalistas ao chegar ao local para acompanhar os resgates.

O presidente Lula prestou solidariedade aos familiares das vítimas em postagem no X, e afirmou que o governo federal está à disposição das autoridades estaduais e locais.

Aeronáutica inicia investigação

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por investigar ocorrências aeronáuticas, acionou investigadores do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), de Canoas, para atender a queda do avião.

Em nota, o Cenipa informou que, em breve, a ocorrência estará disponível para consulta no Painel Sipaer, por meio do site do centro.

Destacou, ainda, que vai se pronunciar sobre o resultado da investigação através do Relatório Final. O objetivo é que a conclusão tenha o menor prazo possível, mas depende da complexidade da ocorrência.

Destroços do avião que caiu em Gramado Kathlyn Moreira/Agência RBS

“O menino não acordou a tempo e eu decidi esperar a chuva passar”, conta gerente de loja atingida por avião em Gramado

Mara Metz, gerente de uma loja atingida por destroços, contou, emocionada, aos comunicadores da Rádio Gaúcha Kelly Mattos e Ramon Nunes, que por minutos não se tornou uma das vítimas do acidente aéreo.

O estabelecimento deveria abrir às 9h, mas chegada tardia dela e o atraso do colega de trabalho foi o que permitiu que a dupla saísse ilesa do segundo maior acidente aéreo do país neste ano.

— Resolvi esperar a chuva passar para pegar o caminho até a loja. O acidente aconteceu às 9h15min. Eu cheguei lá 9h30min. Deus agiu — se emocionou.

Conforme a gerente, ao chegar na loja, ela não tinha certeza se o colega de trabalho Amauri, já havia iniciado a jornada de trabalho. Quando conseguiu contatá-lo, descobriu que ele se atrasou.

— O meu desespero foi pelo colega que mora perto da loja e geralmente chega antes. Não consegui chegar perto da loja, pela fumaça tóxica. Por volta das 10h40min, consegui contato. Ele disse "dona Mara, queimei a saída". Ele nem sabia o que tinha acontecido. Eu desabei nessa hora. Agradeci a Jesus por ter salvado duas vidas. O menino não acordou a tempo e eu decidi esperar a chuva passar — relata.

Morador de casa atingida por destroços de avião saiu ileso

Cláudio Sander, 80 anos. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Morador de uma das casas atingidas pelos destroços do avião que caiu em Gramado, Cláudio Sander, 80 anos, falou à Rádio Gaúcha, trazendo detalhes do que viveu.

Ele relatou que estava sozinho quando ouviu o estrondo da queda da aeronave. Sem ferimentos, saiu de casa acompanhado do cachorro Pito.

— Tenho que agradecer a Deus por ter me deixado ileso — disse Sander, já fora da casa, próximo a familiares.

"Foi um susto", diz empresário que ouviu explosão

O empresário Paulo Benedito Kull se preparava para tomar o café da manhã com a família quando ouviu uma forte explosão:

— Foi muito forte, o vácuo quebrou vidros do hotel. O cheiro de combustível queimado é muito forte.

Segundo Kull, funcionários do hotel e hóspedes primeiro acharam que um veículo havia batido no posto de combustível que há na frente do Hotel Exclusive. Depois, desconfiaram ser uma explosão envolvendo vazamento de gás. Só minutos mais tarde é que surgiu a informação sobre a queda de um avião.

O empresário contou que a orientação para os hóspedes foi para que não ficassem mais nos quartos por ainda haver risco de algum tipo de explosão na região.

— Foi um susto. Pessoal do hotel trouxe aqui para dentro uma criança ferida, que estava na calçada. Tem muitos veículos aqui na frente, umas seis ambulâncias, carros de polícia e dois caminhões de Bombeiros — disse Kull.

Forças de segurança atendendo a acorrência. Kathlyn Moreira / Agencia RBS