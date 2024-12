Quem era Luiz Cláudio Galeazzi, uma das vítimas da queda de avião em Gramado

Galeazzi & Associados / Reprodução

O empresário Luiz Cláudio Galeazzi está entre as 10 vítimas da queda do avião ocorrida na manhã deste domingo (22), em Gramado, na Serra. Ele que estaria pilotando a aeronave.

O acidente vitimou, ainda, outros nove familiares de Galeazzi. A Galeazzi & Associados lançou, ainda na tarde de domingo, comunicado de falecimento. Leia na íntegra no final da reportagem.

O avião, de propriedade do empresário, era um Piper Cheyenne, com motor à hélice e capacidade para até nove passageiros, sem incluir tripulantes. Conforme a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela por volta das 9h15min, com destino a Jundiaí (SP). Antes de chegar à serra gaúcha, o avião havia feito, em dezembro, viagens entre Jundiaí e Paraty (RJ).

A aeronave teria batido contra um prédio e, na sequência, acertado uma casa e uma loja de móveis. Os destroços teriam atingido uma pousada. O ponto do acidente fica na esquina da Avenida das Hortênsias com a rua Ema Ferreira Bastos.

CEO da Galeazzi & Associados (G&A), uma das principais consultoria de reestruturação de empresas, Luiz Cláudio era formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Filho de Claudio Galeazzi, fundador da consultoria criada em 1995, ajudou o pai a consolidar a companhia que se notabiliza por traçar estratégias para empresas em crise ou em processo de reformulação. Entre o receituário sugerido pela consultoria, ficaram famosos itens como Orçamento Base Zero (OBZ) e a Gestão Matricial de Despesas (GMD).

Com décadas de experiência em liderança de projetos em consultoria de gestão de alto valor, Luiz Cláudio Galeazzi liderou projetos de reestruturação em várias empresas no Brasil e no Exterior. Participou de programas de reestruturação e de melhoria de desempenho em diferentes setores, como assistência médica, varejo, laticínios, automotivo, seguros, varejo, agronegócio, tecnologia, construção, instituições financeiras, seguros, telecomunicações, armas, calçados, entre outros.

Antes de ingressar na G&A, o empresário atuou como CEO da Agro Business Company, TI e Factoring. Luiz Cláudio também foi membro do conselho em bancos, instituições financeiras, Indústria de Cuidados Médicos e educação.

Outro acidente aéreo já havia marcado a história da família. Em janeiro de 2010, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, mãe do empresário, morreu na queda de um bimotor, em Iperó, região de Sorocaba, a 125 quilômetros da capital paulista. O avião no qual ela viajava sozinha com o piloto era de propriedade de Luiz Cláudio. O pai dele, Cláudio, morreu em março do ano passado, aos 82 anos, vítima de câncer.

Comunicado de falecimento divulgado pela Galeazzi & Associados

"É com profundo pesar que confirmamos o falecimento de nosso CEO, Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, sua esposa, três filhas e alguns outros membros da família, além de Bruno Cardoso Munhoz Guimarães (Diretor da Galeazzi & Associados), todos vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã de hoje, em Gramado (RS).

A aeronave partiu de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP) e caiu na região central de Gramado, próximo à Avenida das Hortênsias, gerando grande comoção.

Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados.

Neste momento de imensa dor, a Galeazzi & Associados agradece profundamente as manifestações de solidariedade e carinho recebidas de amigos, colegas e da comunidade. Nos solidarizamos também com todos os afetados pelo acidente na região.

Reafirmamos nosso compromisso em acompanhar as investigações conduzidas pelas autoridades competentes e informamos que todos os registros e autorizações da aeronave estavam devidamente em ordem.

Pedimos respeitosamente que o direito à privacidade da família seja respeitado neste momento tão delicado.