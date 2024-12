Trânsito na RS-235, em Gramado, é parcialmente liberado após queda de avião

Tráfego na ERS-235 está sendo parcialmente feito em pista simples, para atender aos dois sentidos do tráfego entre Gramado e Canela Porthus Junior / Agência RBS

O fluxo de veículos na RS-235 (Avenida das Hortênsias), em Gramado, foi parcialmente liberado após bloqueio total causado pela queda de uma aeronave na manhã deste domingo (22).

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informa que a rodovia foi liberada para o tráfego, em pista simples, em ambos os sentidos.

Conforme a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela por volta das 9h15min, com destino a Jundiaí (SP). O avião era um Piper Cheyenne, com motor à hélice, e teria ao dez pessoas a bordo, conforme a Defesa Civil. Segundo informações preliminares, o avião atingiu primeiro uma casa, depois uma loja e uma pousada.

Desvios e rotas alternativas:

Sentido de Canela a Gramado

O deslocamento deve ser feito pela RS-235 a partir do quilômetro 37, por meio da Estrada Velha (Rua Emílio Leobet). Também pode ser feito via ERS-466 (Estrada do parque Caracol), no desvio do Mato Queimado.

Sentido de Gramado a Canela

Quem está no centro de Gramado pode se deslocar via Linha 28, sairá na RS-235, quilômetro 37 (nas proximidades da loja e fábrica de chocolate Prawer). O acesso faz a ligação entre a ERS-115 e a ERS-235.

Quem está na RS-115 para Gramado e Canela