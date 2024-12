Momentos de pânico Notícia

"O prédio balançava e um dos vidros estourou. Pensei que era um terremoto", conta moradora que acordou com barulho de queda de avião em Gramado

Corretora de imóveis que mora perto do local do acidente relata que, apesar de ouvir aeronaves passando com frequência pelo local, nunca testemunhou algo semelhante

