Neymar participa de luxuoso evento de poker no Brasil ao lado de jogadores e influenciadores 

Neymar compartilhou fotos do evento nas redes sociais. @neymarjr / Instagram / Reprodução

Neymar está de volta ao Brasil, mas não é para jogar futebol e, sim, poker. O atacante do Al-Hilal participa do Brazilian Series of Poker (BSOP) One, evento exclusivo para convidados patrocinado pela Poker Stars e que, inclusive, leva o nome do craque brasileiro.

BSOP One Neymar Jr. Edition começou no sábado (21) e reúne várias estrelas. Segundo a CNN Brasil, entre as personalidades confirmadas no evento estão Leo Picon, Caio Castro, Vintage Culture, Jon Vlogs, Igão, Mítico e Nobru. Em vídeo divulgado pela BSOP, Neymar aparece cumprimentando o jogador Nenê, do Juventude (veja abaixo).

Neymar veio diretamente da Arábia Saudita para o evento que ocorre em um hotel de São Paulo. Nenê, Marcos Leonardo, que também atua do Al-Hilal, e a influenciadora Bruna Unzueta estão na mesma mesa do craque.

Conforme o portal Mundo do Poker, Neymar terminou o Dia 1 do Main Event como chip leader (líder de fichas), o que dá posição confortável para os desafios do segundo dia de competição, neste domingo (22).