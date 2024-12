Dunga é homenageado com estátua em Ijuí; veja vídeo

Dunga nasceu em Ijuí, no dia 31 de outubro de 1963. @guilhermebarrozo / Arquivo Pessoal

Capitão do tetra mundial do Brasil e ex-técnico da Seleção, Dunga esteve em Ijuí, sua cidade natal, para ser homenageado com uma estátua na noite de sexta (20).

A obra foi inaugurada durante um evento no Espaço Capitão Dunga, localizado entre os prédios da prefeitura do município na região noroeste do RS.

A estátua, com 2m20cm de altura, replica o ex-jogador erguendo a taça da Copa do Mundo — assim como ele fez em 17 de julho de 1994, nos Estados Unidos.

Dos pés do capitão ao troféu, a estátua totaliza três metros. Ela foi esculpida pelos artistas plásticos Iouri Petrov e André Ajambuja.

Familiares, amigos e membros do projeto social liderado Dunga, que também foi jogador e técnico do Inter, estiveram no local.

Imagem histórica de Dunga erguendo a taça da Copa do Mundo 1994

Dunga levantou o quarto troféu do Brasil em Mundiais. José Doval / Agencia RBS