Tsunoda diz que RB21 'não é tão desafiador' após testes em simulador e mira o pódio no Japão

Em sua primeira aparição pública desde que foi promovido da Racing Bulls para a Red Bull na Fórmula 1, Yuki Tsunoda demonstrou não sentir a pressão, depois de o neozelandês Liam Lawson perder o posto após duas corridas, e demonstrou grandes ambições no carro da escuderia austríaca.

Após terminar em 12º lugar o GP da Austrália e em 16º a etapa da China, na qual foi o último piloto a cruzar a linha de chegada, o japonês mira o pódio no GP do Japão, diante de sua torcida, e diz não ver seu futuro monoposto, o RB21, "tão desafiador" - depois de realizar testes no simulador.

"Passei cerca de dois dias no simulador. Daquela experiência, eu não achei o carro tão desafiador de dirigir", afirmou Tsunoda em evento realizado na sede de Aoyama da Honda, em Tóquio, no Japão. A Honda é parceira da Red Bull e principal financiadora do piloto japonês na categoria. "Tive a impressão de que a parte frontal é muito responsiva, como as pessoas costumam dizer. Mas se você perguntar se foi complicado de manusear, eu não diria que me deu uma sensação particularmente estranha, pelo menos no simulador."

Enquanto o tetracampeão Max Verstappen conquistou um segundo lugar na Austrália e o quarto posto na China, com um carro difícil de pilotar, seu companheiro, Liam Lawson, sofreu nas duas provas e terminou em 12º em Xangai, favorecido por três desclassificações, após abandonar a corrida de abertura da temporada.

"Claro, quero configurar o carro provavelmente de forma diferente do Max. Quero desenvolver minha própria configuração de carro, ter um bom entendimento dela e gradualmente ganhar velocidade", explicou Tsunoda, que ainda não teve contato com o carro - só pilotou a versão do ano passado, o RB20, nos testes de pós-temporada em dezembro.

Há mais de quatro anos na Red Bull, correndo pela escuderia satélite Racing Bulls, o piloto japonês de 24 anos admitiu que não esperava ser chamado para a equipe principal e considera "irreal" sua estreia justamente no Japão, no circuito de Suzuka.

"Para ser honesto, nunca esperei correr pela Red Bull no Grande Prêmio do Japão", disse Tsunoda. "Este é o último ano da parceria entre a Red Bull e a Honda, então correr em Suzuka como um piloto da Red Bull Racing parece destino. Tudo se encaixou da maneira certa para eu estar aqui hoje. Estava feliz em me juntar à Red Bull, mas quando pensei cuidadosamente, a ideia de correr pela Red Bull no Grande Prêmio do Japão de repente parecia tão irreal."

Com a segurança de ter sido confirmado o segundo piloto da Red Bull pelo menos até o final da temporada, Tsunoda espera demonstrar resultados logo em sua primeira corrida pela equipe e, ambicioso, mira o pódio diante de sua torcida.

"Não quero criar muitas expectativas, mas para este Grande Prêmio do Japão, quero terminar no pódio. Dito isso, sei que não será fácil desde o início", comentou. "Minha prioridade é primeiro entender o carro, como ele se comporta. Se eu gostar de guiá-lo conforme me familiarizo com ele, os resultados virão. E se isso levar a um pódio, seria incrível."