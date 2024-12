Associação do segmento fundada por Galeazzi lamenta morte e diz que CEO deixa "legado sólido"

Existe uma entidade global que reúne essas empresas, chamada Turnaround Management Association (TMA), a TMA Brasil, que tem uma unidade no país. Em nota, a representação nacional diz ter recebido a notícia "com profunda tristeza e consternação" e afirma que Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, fundador e membro do conselho da TMA Brasil, foi "uma figura ímpar no cenário de reestruturação de negócios no Brasil".

"É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do inesperado falecimento de Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, fundador e membro do conselho da TMA Brasil. Galeazzi foi uma figura ímpar no cenário de reestruturação de negócios no Brasil, reconhecido por sua liderança visionária e por sua incansável dedicação ao fortalecimento desse segmento em nosso País. À frente da Galeazzi Associados, empresa fundada por seu pai e cujo nome se confunde com o desenvolvimento das práticas de transformação empresarial no Brasil, deixa um legado sólido a ser transmitido às futuras gerações. E, como associado da TMA, mantendo participação destacada desde que a fundou junto com outros seis profissionais, foi um de seus maiores embaixadores, sempre com enorme generosidade em propagar seus profundos conhecimentos em nossa atividade de reestruturação de empresas.