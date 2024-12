O que faz a Galeazzi&Associados, da família que é dona do avião que caiu em Gramado

Apesar do falecimento de Claudio, a Galeazzi seguia muito ativa e com grandes clientes. Além da redução de custos, sua grande marca, atuava com ferramentas de melhora de desempenho, como o chamado "orçamento base zero" - que se caracteriza pela necessidade de justificar a cada ano todas as previsões de custo, sem relação com as feitas no passado.