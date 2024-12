Como será o espaço de gastronomia que funcionará no lugar do que fechou depois de 22 anos

Reabertura ocorre no próximo dia 2.

A Dado Bier antecipou o encerramento de sua operação no Bourbon Country para o próximo domingo (22). E já está definido quem vai ocupar o espaço deixado pela empresa gaúcha pioneira nas cervejas artesanais.

A marca Food Hall Country nasce para rebatizar o antigo Dado Bier Food Hall. A reformulação ainda inclui a chegada de duas novas operações de bebidas — antes responsabilidade da Dado Bier. A gestão do espaço passa a ser toda da Airaz, administradora do Bourbon Country e de outros shoppings do Grupo Zaffari.