Grupo neonazista planejou vingança contra homem negro que reagiu a ataque e matou dois em Porto Alegre, diz polícia

De acordo com a Polícia Civil, Aristides Mathias Flach Braga e Lucas Vinicius Zatti atacaram o homem armados com um porrete com pregos fixados. O homem revidou com um canivete.

A vítima do ataque chegou a ser preso no dia do ocorrido, mas foi solto. A investigação apurou que ele já havia sido ameaçado pela dupla anteriormente, via redes sociais, e que Aristides e Lucas tinham ligação com um grupo neonazista. No entendimento do delegado Eric Dutra, o homem agiu em legítima defesa, por isso não foi indiciado pelas mortes.