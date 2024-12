Mãe suspeita de torturar filha de sete meses é presa em Torres

Uma mulher de 27 anos foi presa preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (20) no município de Torres, no Litoral Norte. Ela é suspeita de torturar a própria filha, de sete meses. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados para resguardar a integridade da criança, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo a delegada Sabrina Doris Teixeira, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Deca), a entidade soube do caso após receber diversas denúncias a respeito de um vídeo que estava circulando nas redes sociais. A investigação começou ainda na quinta.

As imagens mostram uma mulher desferindo diversos tapas nas pernas e na barriga da filha. O registro também capta uma tentativa de sufocamento da criança, que chora durante toda a ação.

A suspeita é de que a própria mãe tenha gravado as agressões e compartilhado o conteúdo com alguém. Porém, a polícia ainda investiga esse ponto, assim como quem teria publicado as imagens nas redes sociais.

A suposta agressora tem outros dois filhos e possui diversos antecedentes criminais, incluindo estelionato, lesão corporal e violação a domicílio. Ela foi encaminhada ao sistema penitenciário.

Conforme a delegada, a polícia irá oficiar o Conselho Tutelar para saber se já há algum registro de maus-tratos contra a mulher. A criança foi entregue ao órgão.

Leia Mais Homem que trabalhou na Comunidade Osho Rachana relata rotina de trabalho pesado, ofensas e exposição à nudez

Investigação e prisão preventiva

A investigação foi iniciada na quinta. Em razão da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva da mulher. O mandado foi expedido no início da madrugada e cumprido na manhã desta sexta, após horas de procuras pela suspeita.

— Fatos dessa gravidade requerem pronta resposta da Polícia Civil e atuação conjunta de diversos órgãos o que ocorreu, tendo sido resguardada a integridade física e a vida da vítima — afirma a delegada sobre o caso.