Judiciário decreta sigilo em caso de atriz gaúcha resgatada em quarto de hotel em São Paulo

"Infelizmente, já não podemos mais ajudá-lo com informações sobre esse inquérito, pois foi decretado sigilo externo nos autos para preservação das investigações e da intimidade dos envolvidos. Dessa forma, as informações são de acesso restrito às partes apenas", informa o texto.

Relembre o caso

Maidê mora e trabalha em São Paulo desde 2017. Mantém carreira como atriz e modelo . De acordo com a investigação policial, saiu de seu apartamento, situado no bairro Moema, por volta das 16h do dia 2 de setembro. Entrou em um mercado e comprou três caixinhas de água de coco. Pagou em dinheiro.

O check-in no hotel ocorreu por volta de 17h30min. Maidê entrou no quarto e não interagiu com ninguém, nem mesmo para pedir serviços de alimentação, higienização ou arrumação do dormitório.