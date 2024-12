Joalheria muda de nome e prevê área só de Rolex em shopping de Porto Alegre

A empresa não revela o valor do investimento, mas vai quase dobrar a loja do Shopping Iguatemi , de 65 para 110 metros quadrados, no próximo ano. A operação terá uma área de 45 metros quadrados dedicada só à marca de relógios Rolex . A Kulkes é distribuidora de Rolex em Porto Alegre.

A loja do Moinhos Shopping já está reformulada , com mudanças estruturais que incluem uma "loja dentro da loja" da Cartier .

Em 2025, também serão renovadas as unidades do BarraShoppingSul e de Balneário Camboriú, única operação da Kulkes fora do Rio Grande do Sul.