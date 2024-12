"Um ano difícil para os gaúchos", diz Eduardo Leite após acidente aéreo com 10 mortos em Gramado

Em coletiva de imprensa iniciada por volta das 14h30min deste domingo (22), cerca de 5h depois de uma aeronave cair em Gramado , o governador Eduardo Leite fez um balanço do acidente, que deixa ao menos 10 passageiros mortos. Outras 17 pessoas que estavam em estabelecimentos atingidos pelo avião ficaram feridas.

Na entrevista, Leite confirmou a morte do empresário Luiz Cláudio Galeazzi , proprietário da aeronave. Ele que estaria pilotando o avião. Ainda não há confirmação da identidade das outras nove vítimas, mas são familiares de Galeazzi.

Entre os feridos, 12 permanecem em atendimento em hospitais da região. Dois estão em estado grave, com queimaduras mais severas, e foram encaminhados aos hospitais Cristo Redentor e de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. As vítimas, conforme Leite, são duas mulheres de cerca de 50 anos que estavam na pousada atingida. Uma delas seria funcionária do estabelecimento e outra, hóspede.