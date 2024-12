Especialistas apontam condição meteorológica adversa como provável causa de acidente

A condição meteorológica pode ter sido determinante para a ocorrência do acidente aéreo que vitimou 10 integrantes de uma família, na manhã deste domingo (22), em Gramado. É o que apontam especialistas consultados por Zero Hora.

Para o presidente do Aeroclube de Canela, Marcelo Sulzbach, a observação de imagens indica que pode ter ocorrido uma rápida piora na condição visual por conta de nevoeiro e nebulosidade.

— Ele (Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi) embarca a família às 8h56min. Aciona os motores às 9h02min. Decola às 9h12min. Do tempo de embarque até a decolagem, a meteorologia degradou. Na forma popular, podemos dizer que o tempo piorou muito — comenta.

Sulzbach compartilhou imagens de câmera do condomínio onde reside, próximo ao aeroporto. Na gravação é possível ver a aeronave partindo para a subida e, logo em seguida, desaparecendo no meio da neblina .

— Após a decolagem, ele ingressou num banco de nevoeiro. Some na imagem — diz Sulzbach, que é piloto com experiência superior a 20 anos. O aeroclube, enfatiza, funciona como entidade associativa, escola de aviação e não participa da gestão do aeroporto.