Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

As indecisões e indefinições não precisam ser resolvidas todas de uma vez, porque envolvem circunstâncias que não se encontram dentro do seu controle. Aceite e siga em frente, sem resistir a nada do que acontecer.