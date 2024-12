Restos mortais são encontrados em casa perto do local onde avião caiu em Gramado

Aeronave caiu na área da Avenida das Hortênsias com a rua Ema Ferreira Bastos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A retirada dos corpos das vítimas da queda de avião em Gramado, neste domingo (22), segue na região. De acordo com o delegado Gustavo Barcellos, chefe da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, com sede em Gramado, restos mortais foram encontrados na casa perto da loja em que o avião caiu, na Avenida das Hortênsias. Barcellos afirma que não há previsão para a finalização das buscas.

— Acredito que vai madrugada adentro. Os trabalhos aqui são bem complexos por toda estrutura que foi prejudicada, também pela questão envolvendo a própria aeronave, para que possamos ter uma coleta bem criteriosa de todos os vestígios — destacou o delegado em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ele explica que é difícil identificar entre os escombros o que faz parte da aeronave e o pertence à estrutura da loja atingida, devido à destruição causada pela queda. Segundo o delegado, é uma cena que "causa bastante impacto”. A perícia agora busca se há fragmentos da queda dentro da pousada, que fica ao lado da loja.

— Como há uma série de escombros, houve um rompimento na parte de alvenaria da pousada. Agora vai ser feita essa análise na parte interna que fica junto à loja onde houve o impacto final — detalha.

Conforme Barcellos, duas investigações vão ser realizadas em paralelo, uma pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e outra pela Polícia Civil, “com seus respectivos objetivos e que se complementam entre si”.

— A investigação do Cenipa tem um fim: estabelecer o que causou e por que aconteceu. A investigação da Polícia Civil também objetiva apurar todas as nuances envolvendo o fato e qualquer possível responsabilização no âmbito penal — destaca.

Quem são as vítimas

O empresário Luiz Cláudio Galeazzi foi uma das vítimas da queda. Ele que estava pilotando a aeronave. Outros nove familiares de Galeazzi também morreram no acidente. As vítimas são a esposa dele e três filhas do casal, a mãe da esposa, uma cunhada e o marido e seus dois filhos.

A Galeazzi & Associados lançou, ainda na tarde de domingo, comunicado de falecimento, onde disse que "Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados".

Veja a lista de vítimas:

Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi - piloto

Tatiana Natucci Niro - esposa de Galeazzi

Maria Eduarda Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Elena Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

Maria Antonia Niro Galeazzi -filha de Galeazzi e Tatiana

Lilian Natucci - sogra de Galeazzi

Veridiana Natucci Niro - irmã da esposa de Galeazzi

Bruno Cardoso Munhoz Guimaraes Araújo - marido de Veridiana

Giulia: filha Veridiana e Bruno

Matteo: filho Veridiana e Bruno

Como ocorreu o acidente

A aeronave, um modelo Piper Cheyenn, decolou com 10 pessoas a bordo, conforme a Defesa Civil. O avião bateu contra um prédio e, na sequência, acertou uma casa e uma loja de móveis. Os destroços também atingiram uma pousada. O ponto exato do acidente fica na esquina da Avenida das Hortênsias com a rua Ema Ferreira Bastos, em Gramado.

As 10 pessoas que estavam a bordo do avião morreram. Outras 17 pessoas impactadas em solo ficaram feridas. Dessas, cinco já foram liberadas e duas estão em estado grave.