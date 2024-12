"Pai, volta que caiu um avião": destroços de queda da aeronave atingiram casa em Gramado onde menino de 14 anos estava

Com o choque, destroços atingiram o teto da residência onde ele vive com o pai.

O menino ligou para Evair Moura, 56 anos, que se dirigia a Taquara para encontrar amigos. Ao retornar rapidamente, o pai enxergou pedaços do avião espalhados também pelas ruas da vizinhança, inclusive na copa de uma árvore. Dentro da própria casa, pedaços do forro do teto estavam caídos no chão.