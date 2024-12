MP forte para defender todos os direitos

Por Alexandre Saltz, procurador-geral de Justiça

O ano de 2024 foi extremamente difícil. E tudo isso marcou a atuação do Ministério Público. Desde o início dos episódios de enchente, a instituição se colocou junto da sociedade para cumprir seu papel constitucional de defesa de todos os direitos.

Atuamos no combate a fake news, contra o desvio de donativos, nos salvamentos, nos abrigos, na fiscalização de órgãos públicos, em campanhas para adoção de animais, em uma central de doações, na gestão de resíduos da enchente e em outras ações que provocaram uma transformação em todos nós.

Foi preciso ser resiliente. Mas 2025 está logo ali e nos impõe desafios. Cada vez mais, a consolidação de nossa instituição se faz fundamental. Hoje, apesar de todos os esforços, enfrentamos dificuldades com a falta de promotores e com limitações orçamentárias que muitas vezes são obstáculos para o desempenho de nossa função. Com isso, não perde apenas o MP, mas sim toda a sociedade gaúcha.

Mesmo com este cenário, temos obtido resultados importantes, principalmente junto à segurança pública. Com o Gaeco, realizamos mais de 30 operações contra o crime organizado. Somando 101 prisões e R$ 72 milhões em valores bloqueados. No júri, até outubro, finalizamos 1.417 plenários com condenações em 84% dos casos.

O Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), presidido pelo MP, proveniente de indenizações de condenações e acordos judiciais promovidos pela instituição, é instrumento importante para melhorias do Estado. Somente neste ano, foram R$ 63,7 milhões de valores arrecadados, sendo R$ 26 milhões para a compra de um helicóptero pelo governo gaúcho para atuação em resgates.