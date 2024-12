BN Engenharia assume nova fase de obras do Kempinski Laje de Pedra

As acomodações, com áreas entre 53 m² (um dormitório) e 220 m² (quatro suítes), serão elegantemente decoradas e mobiliadas. Kempinski Laje de Pedra / Divulgação

Com meio século de experiência no setor da construção civil, a BN Engenharia foi a empresa selecionada para conduzir a nova etapa das obras do Kempinski Laje de Pedra, em Canela. A empresa paulista, que trabalha com intenso uso de reengenharia e foco na performance dos projetos, figura entre as maiores construtoras do país.

O retrofit do tradicional hotel iniciou em abril de 2023 e o cronograma de obras vem sendo cumprido à risca. A primeira etapa de atividades incluiu a construção do edifício garagem, bem como a demolição de algumas estruturas e reforço das áreas onde serão construídos os setores residenciais - que ficarão a cargo da BN Engenharia. Primeiro empreendimento da renomada bandeira Kempinski na América do Sul, o espaço será o mais sofisticado hotel de lazer da região, reunindo tradição, luxo e inovação, mantendo compromisso profundo com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente.

O desafio da BN Engenharia consiste em ampliar o icônico complexo hoteleiro, preservando seus traços arquitetônicos originais ao mesmo tempo em que lhe confere linhas mais modernas, mantendo sua integração orgânica com a deslumbrante paisagem do Vale do Quilombo.

Desenvolvido pelo conceituado escritório de arquitetura Perkins&Will, o projeto propõe uma expansão de 32 mil metros quadrados na área do complexo hoteleiro e residencial, além da modernização de 24 mil metros quadrados de construções já existentes. Esta fase inicial inclui a renovação dos primeiros 128 apartamentos e das áreas comuns do hotel, sempre com um olhar atento à sustentabilidade e à adoção de métodos construtivos de baixo impacto ambiental, reforçando o compromisso com o equilíbrio entre sofisticação e responsabilidade ecológica.

O empreendimento

Fundada há 125 anos, a Kempinski é a mais antiga empresa de hotelaria de luxo da Europa e símbolo de excelência e exclusividade. Com um portfólio que ultrapassa 70 hotéis e residências em 30 países, cada propriedade sob a marca Kempinski reflete um elevado padrão de conforto, autenticidade local e experiências memoráveis. Em 2017, a rede deu seu primeiro passo nas Américas com a abertura do luxuoso Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, em Cuba. Agora, o Kempinski Laje de Pedra marca sua estreia na América do Sul.

O empreendimento abrirá suas portas com 128 apartamentos em agosto de 2026 e alcançará um total de 357 unidades em três fases subsequentes. As acomodações, com áreas entre 53 m² (um dormitório) e 220 m² (quatro suítes), serão elegantemente decoradas e mobiliadas. Comercializadas no modelo de multipropriedade, as Kempinski Residences atendem a quem busca uma residência secundária para lazer em família, uma moradia ou um investimento em um dos destinos mais cobiçados do país, com completa infraestrutura de bem-estar e lazer.

O complexo do Kempinski Laje de Pedra contará com uma estrutura de alto padrão, incluindo cinco bares, quatro restaurantes, delicatessen de padrão internacional, academia e spa com vista para o Vale do Quilombo, além de piscinas aquecidas e centro de convenções. Tanto os hóspedes quanto os proprietários dos apartamentos desfrutarão dos serviços de uma rede hoteleira de renome, com todas as comodidades de manutenção do local. Um toque distintivo é a presença da icônica Lady in Red, a concierge com uniforme vermelho que oferece um atendimento personalizado, característico da hospitalidade Kempinski.