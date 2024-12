Um fim de ano fraterno

Jack Terpins, presidente do Congresso Judaico Latino-Americano e membro da Diretoria do Congresso Judaico Mundial

Daqui a uns dias, comemora-se o ano novo. Vemos fogos, abraços e pedidos por tempos melhores.

Sobre 2024, quero pesar alguns fatos que mobilizaram a comunidade judaica mundial. Vimos, como nunca houvera, ondas crescentes de antissemitismo, reflexo do que aconteceu em 7/10/2023,uma data que entrou para a história, como o maior genocídio sofrido pelos judeus após o Holocausto. Completou-se quase 500 dias que ainda o Hamas tem em seu poder, reféns vivos sofrendo ou mortos que sofreram. É um ano que ainda não acabou, mesmo estando às portas de 2025.

Dezembro é um mês emblemático para as religiões cristã e judaica. Ao passo que os cristãos comemoram o Natal; os judeus, Chanucá, que celebra a reinauguração do II Templo, que estava sob o poder dos selêucidas. Neste ano, as duas festas coincidem, ambas iniciam no dia 24/12.

Leia Mais Relembre 10 momentos-chave desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023

O Brasil é um país com uma grande diversidade religiosa, onde a vertente do cristianismo predominante é o catolicismo, mas também existem diversas denominações protestantes e uma presença judaica significativa, além de religiões de matrizes africanas. Esse sincretismo mostra como nosso país é aberto e cuja tolerância religiosa é uma realidade.

Durante o século 20, especialmente após a 2ª Guerra Mundial e o Holocausto, houve uma maior conscientização sobre a importância da convivência e do respeito entre as diferentes fés. A fundação de movimentos ecumênicos e inter-religiosos no país, também contribuiu para esse processo de aproximação.

Com o fortalecimento da democracia e maior liberdade religiosa, as iniciativas se tornaram mais visíveis, com a criação de espaços de encontro entre o judaísmo e o cristianismo, como seminários, atividades, conferências e programas educacionais. O Congresso Judaico Latino-Americano, entidade que presido, tem sido um modelo nesse sentido. Ao lado do Congresso Judaico Mundial tem promovido encontros periódicos com o líder máximo da Igreja católica, o papa Francisco, um grande entusiasta desse diálogo. Nós, também somos adeptos de um esforço contínuo para aprofundar o entendimento entre todas as comunidades, contribuindo para um ambiente fraterno e de paz. Embora os desafios ainda existam, temos alcançado frutos significativos, refletindo a pluralidade do país.