Mulher morre em colisão frontal na BR-386 em Marques de Souza

Correção: O acidente aconteceu na BR-386, e não na BR-116 como publicado entre as 15h07min e as 16h10min. O texto já foi corrigido.

Uma mulher morreu em uma colisão frontal na BR-386 em Marques de Souza, no Vale do Taquari, nesta terça-feira (24). O acidente ocorreu por volta do meio-dia, no km 323 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Pálio Adventure, com placas de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um Astra emplacado em Criciúma, Santa Catarina. O motorista do Pálio e três ocupantes do Astra ficaram gravemente feridos.