Ponte entre Cotiporã e Bento Gonçalves tem trânsito liberado nesta terça-feira

A partir das 16h desta terça-feira (24), o tráfego sobre a ponte que conecta os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, no Rio das Antas, será oficialmente liberado. A inauguração oficial, no entanto, está marcada para o próximo sábado (28), às 9h.



A obra recebeu R$ 4.581.186,96, recurso repassado pela Secretaria Nacional da Proteção e da Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a partir do Plano de Trabalho enviado por Cotiporã. A coordenação da obra coube à empresa JB Engenharia, sob o comando do engenheiro Jeferson Dal Bello.