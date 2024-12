Após perseguição em Bento Gonçalves, homem é preso por embriaguez ao volante 

Um homem de 36 anos foi preso por embriaguez ao volante e direção perigosa por volta de 00h10min desta terça-feira (24), em Bento Gonçalves. De acordo com nota do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT), da Brigada Militar (BM), o motorista foi flagrado no Centro.