Bento Gonçalves registrou, neste domingo (23), o 38º homicídio de 2024. Um homem de 28 anos, identificado como Amauri Ferraz Barbosa Júnior, foi morto a tiros próximo ao chafariz na área externa de um condomínio no bairro Ouro Verde.

De acordo com a Brigada Militar, Barbosa tinha antecedentes por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e furto qualificado.As circunstâncias do crime ainda estão apuradas pela Polícia Civil e até o momento, ninguém foi preso.