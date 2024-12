Após esfaqueamento com morte, segurança é reforçada no Centro de Bento Gonçalves

Caso ocorreu na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central da cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma reunião feita na manhã desta sexta-feira (20), entre membros da prefeitura de Bento Gonçalves e de órgãos de segurança pública, definiu pelo reforço no policiamento da área central do município. A medida ocorre após a morte de Rui das Merces Alcântara Fontes, 36 anos. Ele foi esfaqueado no fim da manhã de quinta-feira (19) em uma movimentada praça localizada no Centro, chegou a ser encaminhado aos hospital, mas morreu durante a noite. O agressor, de 42 anos, foi preso em flagrante, confessou o crime e teve a prisão convertida para preventiva pela Justiça.

— Existe um esforço muito grande da segurança pública, mas, mesmo assim, a gente vai fazer um reforço nas praças, até por uma questão de sensações. Foi um caso pontual, que foge do normal uma situação dessas — comenta o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira.

O tenente-coronel Flori Chesani Junior, comandante do 3° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3° BPAT), explica que o reforço na segurança se iniciou imediatamente após o fim da reunião. Ele ainda acrescenta que o batalhão também direciona o efetivo para a Operação Papai Noel, que intensifica a fiscalização nas áreas comerciais para prevenir crimes como furto e roubo neste período do ano onde há maior circulação de dinheiro.

— Estabelecemos uma ação integrada entre os órgãos de segurança pública a fim de que haja uma atuação preventiva e repressiva, caso seja necessário. Com isso, conseguiremos fazer uma saturação policial na área central do município — pontua Chesani.

A Polícia Civil deve ouvir testemunhas do caso a partir da semana que vem. Os agentes também tentam localizar imagens de câmeras de segurança que contribuam com a investigação.

O caso

A agressão que vitimou Fontes aconteceu por volta do meio-dia de quinta (19), na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central de Bento Gonçalves.

Pessoas que presenciaram a situação relataram que o caso começou quando o agressor urinava na parede de um prédio junto à praça. A mulher que estava com uma criança viu e começou a discutir com ele. O bate-boca durou cerca de cinco minutos.

Um homem chamou a mulher, para que ela se afastasse. Depois, este mesmo homem deu um tapa no outro, que urinava, porque teria mostrado a genitália.

O homem então revidou, dando golpes de faca.

A Guarda Municipal foi acionada, e o suspeito foi detido em flagrante. À noite, a Justiça converteu a prisão em preventiva.

Vítima foi sepultada em Bento Gonçalves

Rui das Merces Alcântara Fontes foi sepultado por volta de 15h30min de sexta-feira (20), no Cemitério Municipal Central de Bento Gonçalves. Conforme a Assistência Social do município, Fontes era marido da mulher envolvida na discussão e pai da criança que estava com ela.

Segundo a prefeitura, as equipes da Assistência Social e da Secretaria Municipal da Saúde estão auxiliando a família com apoio psicológico e médico — a mulher está grávida. Além disso, iniciou-se o processo do benefício de aluguel social pelo Departamento de Habitação.