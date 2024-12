Cinco técnicos para o Grêmio buscar após o fim das negociações com Caixinha

O Grêmio não terá Pedro Caixinha na casamata em 2025. O treinador português e o clube encerraram as negociações nesta segunda-feira (23).

Com isso, Zero Hora listou cinco nomes que podem assumir o comando técnico do Tricolor na próxima temporada.

Hernán Crespo

Crespo está sem clube desde novembro, quando deixou o Al-Ain. Rubens Chiri / saopaulofc.net

O perfil de Hernán Crespo agrada a direção tricolor. O comandante argentino foi cotado para assumir a casamata gremista, mas perdeu força no decorrer deste início de janela.

Apesar disso, o fato das negociações de Caixinha se encerrarem coloca o nome do ex-São Paulo em pauta.

Cléber Xavier

Cléber Xavier esteve em duas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira. Roni Rigon / Agencia RBS

Desde o começo do século, Cléber Xavier vinha trabalhando como auxiliar técnico de Tite. Depois de 24 anos na função, decidiu se lançar como treinador.

O profissional surge como uma opção de mercado para o Grêmio, podendo ser uma aposta para a temporada que vem.

Cuca

Treinador sempre é cotado nos grandes clubes do Brasil. Gustavo Oliveira / athletico.com.br

Atleta do Grêmio entre 1987 e 1990 e técnico em 2004, Cuca estava no Athletico-PR na última temporada, porém, deixou o clube após maus resultados.

Foi na equipe paranaense que ele voltou ao futebol após a sua condenação por estupro na Suíça ter sido anulada.

Conquistou a Libertadores pelo Atlético-MG, com quem também venceu o Brasileirão. Ganhou a competição nacional pelo Palmeiras.

Leia Mais Busca de técnico para 2025 é a mais longa no Grêmio nos últimos 10 anos

Arce

Ex-jogador do Grêmio, na década de 1990. NORBERTO DUARTE / AFP

Outro com passado tricolor, mas somente como jogador, Francisco Arce recebe elogios no ambiente do Grêmio.

O ex-lateral já comandou a seleção paraguaia e os dois principais clubes do seu país: Olimpia e Cerro Porteño.

Atualmente, Arce treina o Guaraní, também do Paraguai.

António Oliveira

Técnico português já treinou quatro clubes brasileiros e foi auxiliar no Santos. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Uma opção de Portugal e com passagem no futebol brasileiro, assim como Caixinha, é António Oliveira, ex-Corinthians e Athletico-PR.

O treinador esteve na mira do Santos e foi alvo do Vasco, segundo a imprensa do centro do país.