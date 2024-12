Garrafa térmica, tomada e cadeira de praia gigantes são instalados na beira da praia

Com o verão se aproximando, a praia de Tramandaí foi novamente escolhida para receber a Arena Temporada Tramontina, entre 28 de dezembro e 26 de janeiro. Localizado ao lado do letreiro "Eu amo Tramandaí", o espaço de 2.800 m² conta com cadeiras e guarda-sóis para uso no local, além de produtos gigantes da marca.