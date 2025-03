Novos radares eletrônicos da BR-285 começam a multar na próxima semana

De acordo com o supervisor regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Adalberto Jurach, os equipamentos estão em operação , mas em fase de testes, sem autuações até o momento.

Os novos equipamentos foram retirados na metade do ano passado, depois do fim do contrato com a empresa terceirizada responsável pelos controladores, e começaram a ser instalados em 18 de fevereiro.