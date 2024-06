A direção do Athletico-PR oficializou, nesta segunda-feira (24), a demissão do técnico Cuca. A saída do treinador era especulada desde a noite de domingo (23), quando ele praticamente colocou seu cargo à disposição durante a entrevista coletiva pós-jogo. O time paranaense empatou com o Corinthians por 1 a 1, em casa, pelo Brasileirão.