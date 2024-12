Adolescente suspeito de matar turista de 16 anos em Jericoacoara é apreendido

Nesta segunda-feira (23), a Polícia Civil do Ceará (PCCE) apreendeu um adolescente suspeito de ter participado do assassinato de Henrique Marques, turista de São Paulo morto em Jericoacoara, a quase 280 quilômetros da capital Fortaleza.

O corpo do jovem de 16 anos foi encontrado boiando em uma lagoa na última quarta-feira (18). Ele estava desaparecido entre segunda e terça-feira.

A polícia também cumpriu um mandado de prisão contra um homem já preso no Maranhão, suspeito de ser o mandante do crime, segundo o g1. Mesmo sem divulgar o nome do preso, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que o homem possui "extensa ficha criminal" por homicídios e tráfico.

O que aponta a investigação

O adolescente e o homem seriam, supostamente, integrantes do Comando Vermelho (CV), uma facção de origem carioca. A principal suspeita, até o momento, é de que Henrique tenha sido confundido com um membro de uma facção rival, após tirar uma foto fazendo, sem saber, um símbolo utilizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) – o número "três" com a mão.

A Perícia Forense acredita que o jovem tenha sido espancado até a morte e depois jogado na lagoa. Não havia sinais de ferimentos por facadas ou tiros. O adolescente detido foi encontrado no bairro Barroso, em Fortaleza, e confessou ter participação no crime.

Danilo Martins de Jesus, pai de Henrique, informou que o filho desapareceu na madrugada da última terça-feira (17). Segundo o familiar, ele não saberia do significado do símbolo três no Ceará.

Eles estavam na cidade há uma semana, em uma viagem de férias. Pai e filho teriam se separado quando o jovem decidiu voltar mais cedo ao hotel, para carregar o celular e descansar antes do vôo de volta à São Paulo, marcado para o dia seguinte.