Avião caiu na Avenida das Hortênsias na manhã de domingo (22). Porthus Junior / Agencia RBS

O trabalho de identificação dos corpos das vítimas da queda de um avião, ocorrida em Gramado, na Serra, na manhã do domingo (22), já está em andamento.

Familiares dos 10 mortos, que moram em São Paulo, estão sendo encaminhados para fazerem coleta de DNA. Além disso, fichas papiloscópicas (que contém impressões digitais) e registros odontológicos estão sendo reunidos para envio ao Estado. Os procedimentos estão sendo coordenados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul com apoio do mesmo órgão de São Paulo e da Polícia Civil.





Leia Mais Veja o que se sabe sobre o acidente aéreo em Gramado

O trabalho do IGP gaúcho está sendo feito por uma equipe especializada em atendimento de desastres em massa, a partir de um protocolo internacional criado pela Interpol, que é o Disaster Victims Identification (DVI).

A queda do avião matou o empresário Luiz Cláudio Galeazzi e nove familiares. Ele que estaria pilotando a aeronave.

O avião decolou do Aeroporto de Canela por volta das 9h15min, com destino a Jundiaí, em São Paulo. Antes de chegar à serra gaúcha, o avião havia feito, em dezembro, viagens entre Jundiaí e Paraty (RJ).

Conforme o delegado Gustavo Barcellos, titular da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, com sede em Gramado, restos mortais ainda foram encontrados na madrugada desta segunda-feira (23). Os pontos onde eles estavam foram isolados e o material biológico será recolhido pelo Departamento Médico Legal (DML) nesta manhã. Em função da complexidade do trabalho que será feito para individualizar as vítimas, os fragmentos estão sendo reunidos no DML de Porto Alegre.

O perito criminal Lucas Toniolo, que é do Departamento de Perícias do Interior do IGP e está coordenando os trabalhos em Gramado, explicou que pelas condições dos corpos, o trabalho de identificação terá de ser feito por meio de comparação de DNA. Ainda, nos casos em que houver possibilidade, pode ser realizada a identificação por papiloscopia, ou seja, por impressão digital e, também por meio de análise de dados odontológicos das vítimas, como registros das arcadas dentárias.

O tipo de estudo a ser feito depende das condições dos fragmentos que estão sendo encontrados. Todo o material que pode ajudar na identificação das vítimas está sendo enviado ao DML.

Toniolo também explicou, durante entrevista coletiva de autoridades em Gramado, nesta manhã, que os resultados não devem ser rápidos em função de existirem muitas amostras de material genético e grande número de vítimas. Com isso, é preciso fazer comparações a partir de cada fragmento encontrado. Primeiro, todo material recolhido no local do acidente é comparado entre si, para que as amostras de cada pessoa sejam reunidas. Depois, a comparação é feita com os materiais disponíveis que possam levar à identificação da vítima: informações dela própria ou obtida a partir de familiares.

— Um dos objetivos deste trabalho é o de dar aos familiares a possibilidade de prestar o luto aos seus parentes — destacou Toniolo.

Além das perícias necessárias para a identificação das vítimas, o IGP também faz a perícia de local de crime, ou seja, peritos criminais atuam no levantamento de vestígios no espaço da queda para determinar circunstâncias do que ocorreu. Esse laudo de local de crime integrará a investigação da Polícia Civil sobre como se deu o acidente.

Quem são as vítimas?

O empresário Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, é uma das vítimas do acidente. Além dele, que estava pilotando o aeronave, nove familiares ocupavam o avião e morreram no acidente. As vítimas são a esposa de Galeazzi e três filhas do casal, a mãe da esposa, uma cunhada e o marido e seus dois filhos. Veja a lista: