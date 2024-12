Trânsito na Avenida Castelo Branco será novamente liberado nesta terça-feira

Trecho foi aberto para veículos na última sexta-feira. Felipe Backes / Agência RBS

O trânsito no acesso à Avenida Castelo Branco, pelos fundos da rodoviária de Porto Alegre, será novamente liberado nesta terça-feira (24), entre 16h e 22h. A medida tem como objetivo facilitar a fluidez do tráfego na saída da Capital. O trecho está bloqueado desde a enchente para, conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), garantir a segurança na travessia de pedestres.

Não há previsão para que o trecho seja liberado em definitivo para o trânsito de veículos. A retirada das barreiras deve ocorrer sempre às sextas-feiras e vésperas de feriados, entre 16h e 22h.

O fluxo no local foi liberado pela primeira vez na sexta-feira (20). No período em que o tráfego fica livre, agentes da EPTC permanecem no local e orientam a circulação para também possibilitar a passagem de pedestres.

Leia Mais EPTC promete avaliar reabrir acesso à Avenida Castello Branco em definitivo

O bloqueio no acesso à Avenida Castelo está relacionado à falta de alternativas para a travessia segura de pedestres. Além da passarela, que foi derrubada em maio para a construção do corredor de acesso na época da enchente, o túnel da estação da Trensurb, que conecta a Rodoviária com a esquina da Avenida Júlio de Castilhos e a Rua da Conceição, foi fechado com a enchente. A estação e o túnel serão reabertos nesta terça-feira (24) pela Trensurb, mas em horários reduzidos, de segunda à sábado, das 5h às 20h.

Com o bloqueio, o trânsito na saída da Capital é afunilado pelo Largo Vespasiano Júlio Veppo, em frente à entrada principal da rodoviária da Capital, o que causa congestionamentos. Uma sinaleira de pedestre foi instalada no cruzamento da Rua da Conceição com a Avenida Mauá para garantir a travessia segura.