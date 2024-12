"Ela nos unia e nos impulsionava a sermos melhores", diz amigo de vítima de acidente aéreo em Gramado

Quem era

O acidente

Conforme a Infraero, a aeronave partiu de Canela às 9h15min e teria como destino Jundiaí (SP). No meio do percurso, no entanto, o avião bateu contra a chaminé de um prédio , perto da Avenida das Hortênsias. Na sequência, a aeronave acertou o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços alcançaram uma pousada.

Segundo relatos de moradores do entorno do acidente, a aeronave teria perdido o controle após acertar a chaminé, acarretando nas colisões envolvendo a casa, a loja de móveis e a pousada. A condição meteorológica foi apontada por especialistas contatados pela Zero Hora como um dos elementos que podem ter sido determinantes para a ocorrência.

Comunicado divulgado pela Dr. Consulta

"Perdemos alguém que marcou a história do dr.consulta e a vida de todos ao seu redor. Nossa querida Veridiana Niro faleceu na manhã deste domingo (22), em um trágico acidente aéreo, junto de seus familiares, na cidade de Gramado.



Veri não era apenas uma colega, era uma inspiração diária. Uma pessoa única, que combinava leveza e propósito em tudo o que fazia. Sua energia contagiava, suas ideias nos faziam enxergar longe, e sua forma de liderar nos conectava com o que realmente importa: cuidar de pessoas.



Mais do que palavras, o impacto que Veri deixou seguirá vivo em cada ação, em cada iniciativa que transformou realidades. Seu jeito de ver o mundo nos ensinou que é possível ir além, juntos, sempre com empatia e humanidade.



Hoje, nos despedimos, mas seguimos com tudo o que ela nos ensinou: acreditar no que fazemos, cuidar uns dos outros e transformar vidas.



Nossos corações estão com sua família e com todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.



Saudade eterna, Veri.

Equipe dr.consulta"