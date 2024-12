Bombeiros interditam hotel e casa atingidos por avião, em Gramado; há chance de os imóveis serem condenados

Além da colisão com avião, explosão danificou estrutura do Hotel Floratta. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Coronel Maurício Ferro, do Corpo de Bombeiros Militar de Gramado confirmou nessa segunda-feira (23), que a Hotel Floratta e a casa atingidas pelo avião Piper Cheyenne no último domingo, foram interditadas. O acidente que deixou 10 mortos e 17 feridos aconteceu na Avenida das Hortênsias, importante via que liga Gramado a Canela.

A avaliação dos bombeiros apontou que uma das paredes estruturais do hotel apresenta rachaduras. Além disso, o incêndio gerado pelo impacto com a aeronave também pode ter comprometido a estrutura. Dessa forma, o coronel indicou que há chances de ambas serem condenadas. Os imóveis deverão passar por análises de engenharia que irão determinar com maior precisão os riscos.

— Aparentemente, ambos podem ser condenados pelos danos. A gravidade dos acontecimentos foi grande. Além do impacto com o avião, houve uma explosão. Mas não podemos afirmar com total certeza se as estruturas correm risco de desabar do nada — pontua o coronel.

Um prédio em construção, também danificado pela aeronave, foi avaliado pela Defesa Civil. A equipe entendeu que não houve danos na estrutura, logo não será necessário embargar a obra. No topo do edifício, os bombeiros localizaram o tanque de combustível do avião.

Ao menos 15 reservas foram realocadas na Pousada Floratta

"Referência em hospitalidade na Serra Gaúcha", essa é a descrição do Hotel Floratta em um site de reservas online. Dados de sites de acomodações indicam que o número de quartos variava de oito a 11.

Segundo o Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (SindTur), ao menos 15 reservas foram realocadas para 12 hotéis da cidade após o acidente. A entidade não informou a quantidade de pessoas por reserva. Ainda não é possível saber se o local estava com a capacidade máxima quando a aeronave atingiu a hospedaria.

O espaço que foi parcialmente destruído após ser atingido por uma aeronave, enaltecia nas plataformas de acomodações a localização privilegiada na Avenida das Hortênsias, a cerca de 1,8 quilômetros do centro de Gramado.