“Tinha uma pessoa na minha frente pegando fogo”, conta hóspede que tomava café da manhã em pousada atingida por avião em Gramado

Marco Aurélio Mendonça e Laura Cassiano Mendonça são de Minas Gerais. Porthus Junior / Agencia RBS

“Veio uma chama, muito fogo, atingindo várias pessoas”: é assim que o turista Marco Aurélio Mendonça, 38 anos, recorda do momento imediatamente posterior à colisão de um avião contra a pousada onde ele estava hospedado. O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias, em Gramado, na manhã de domingo (22). Ele, a esposa, Laura Cassiano Mendonça, 35, e o filho Ícaro Mendonça, oito, estavam no restaurante do estabelecimento, tomando café da manhã, na hora do acidente que vitimou dez pessoas e deixou 17 feridas.

Fazia apenas três minutos que a família tinha chegado para o café da manhã. O casal e o filho, de Juiz de Fora (MG), estão desde o dia 20 de dezembro realizando o sonho de conhecer Gramado na época de Natal. Eles vieram de carro, cerca de 1,7 mil quilômetros de distâncias.

— Nós escutamos aquele estrondo. Parecia um relâmpago caindo dentro do local que nós estávamos. Veio uma chama, muito fogo, atingindo várias pessoas. O teto desceu, foi abaixo, atingindo várias pessoas e a gente. Minha esposa caiu, um pedaço do teto atingiu a cabeça dela — recorda.

Marco Aurélio segura um pedaço do avião que atingiu o carro da família. Porthus Junior / Agencia RBS

O turista teve ferimento no pé e a esposa na cabeça. Os dois estão bem. Antes de pegarem o filho e saírem pelas escadas, tentaram ajudar outros hóspedes. Uma vítima que sofreu queimaduras foi levada até o posto de gasolina ao lado da pousada para os primeiros socorros. Já na escada, onde viram a mulher, tentaram apagar o fogo com as roupas do corpo.

— Acho que nós fomos os últimos a descer. Nós já estávamos no pé da escada e conseguimos segurar forte ele (o filho). E aí, descemos e já estava tudo quebrado nos corredores. Fomos correndo. E tinha uma pessoa na minha frente pegando muito fogo, é a pessoa que teve mais queimaduras. Mas a cozinha pegou fogo totalmente. Na hora que eu desci as escadas de frente com a cozinha, ela estava toda em chamas. Nós já fomos tirando a roupa, tentando apagar ela — descreve Laura.

O casal acredita que se estivesse no quarto do hotel, não teria sobrevivido. Eles estavam no segundo andar, de frente para a loja de móveis que foi destruída. Só no hospital descobriram que tratava-se de um avião. Até então, achavam que era por conta do gás encanado.

— Nós somos cristãos e acreditamos, oramos o tempo todo, que ele guardou a nossa viagem, guardou a nossa vida. Eu creio que a mão de Deus estava ali naquele local, naquele momento, pra gente realmente ter saído apenas com um cortezinho na cabeça e não morrer — agradeceu Laura.