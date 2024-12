Mais uma pista é liberada na Avenida das Hortênsias após o acidente com avião 

Com a medida, duas faixas estão liberadas no sentido de Canela a Gramado e uma no sentindo de Gramado a Canela. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais uma faixa da Avenida das Hortênsias, em Gramado, foi liberada na manhã desta segunda-feira (23). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a medida é para dar mais fluxo no trânsito da Região das Hortênsias. Ao mesmo tempo, tapumes são colocados no terreno onde o avião caiu.

Com a medida, duas faixas estão liberadas no sentido de Canela a Gramado e uma no sentindo de Gramado a Canela. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também recomenda que os motoristas usem vias alternativas para transitar entre os dois municípios:

Sentido de Canela a Gramado

O deslocamento deve ser feito pela RS-235 a partir do quilômetro 37, por meio da Estrada Velha (Rua Emílio Leobet). Também pode ser feito via ERS-466 (Estrada do parque Caracol), no desvio do Mato Queimado.

Sentido de Gramado a Canela

Quem está no centro de Gramado pode se deslocar via Linha 28, sairá na RS-235, quilômetro 37 (nas proximidades da loja e fábrica de chocolate Prawer). O acesso faz a ligação entre a RS-115 e a RS-235.

Quem está na RS-115 para Gramado e Canela